Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 13: Das schwarze Nichts
43 Min.Ab 12
Ein letztes Mal fordert die Quelle des Bösen die "Mächtigen Drei" heraus: Mit Hilfe des schwarzen Nichts, das jede Magie in sich aufsaugt, versucht die Quelle, den drei Hexen ihre Kräfte zu rauben und sie endgültig zu vernichten. Tatsächlich gelingt es der Quelle, die Kräfte von Piper, Paige und Phoebe zu stehlen und Leo zu verwunden. Doch dann ruft die Seherin Cole zu sich in die Unterwelt und schlägt ihm vor, das schwarze Nichts in sich aufzunehmen und so die Quelle zu töten.
