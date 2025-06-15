Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Das fünfte Rad

sixxStaffel 4Folge 16
Das fünfte Rad

Das fünfte RadJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 16: Das fünfte Rad

43 Min.Ab 12

Cole fährt plötzlich einen neuen Porsche und verteilt Geschenke an alle. Als Paige ihn darauf anspricht, gibt er vor, wieder als Anwalt zu arbeiten. Doch die Seherin hat Cole beauftragt, mit Phoebe ein Kind des Bösen zu zeugen - und zwar mithilfe präparierter Pralinen. Inzwischen ist Paige von einem Machtmakler, einem Dämon, der Menschen dazu nutzt, teuflische Kräfte zwischenzulagern, infiziert worden. Als es Cole gelingt, Paige zu retten, nascht Phoebe endlich eine der Pralinen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen