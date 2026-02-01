Zu Gast: Lena Meyer-Landrut und Detlev BuckJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 3: Zu Gast: Lena Meyer-Landrut und Detlev Buck
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Heute begrüßen Joko & Klaas Lena Meyer-Landrut und Detlef Buck als Gäste in ihrem "CIRCUS HALLIGALLI". Sängerin und "The Voice Kids"-Coach Lena Meyer-Landrut stellt sich gemeinsam mit Schauspieler und Regisseur Detlef Buck dem Moderationsduo im Talk.
