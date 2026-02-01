Zu Gast: Pharrell WilliamsJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 3: Zu Gast: Pharrell Williams
42 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Nachdem Klaas letzte Woche beim "SPONTAN Wenn ich Du wäre" als talentfreier Drummer beim "Thirty Seconds To Mars"-Konzert leiden musste, ist sein Wunsch nach Rache groß. Beim "Aushalten" duellieren sich "Krabbe Joko" und "Käpt'n Iglo Klaas" heute im Schlauchboot auf der Spree ... Stars in der Manege: Lily Allen rockt Bühne und Chartstürmer Pharrell Williams gibt sich als happy Talkgast ebenfalls die Ehre.
