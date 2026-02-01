Zum Inhalt springenBarrierefrei
Circus HalliGalli

zu Gast: Jan Delay

ProSiebenStaffel 2Folge 8vom 01.02.2026
zu Gast: Jan Delay

zu Gast: Jan DelayJetzt kostenlos streamen

Circus HalliGalli

Folge 8: zu Gast: Jan Delay

45 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Heute ist Jan Delay in der Manege des Wahnsinns zu Gast. Er berichtet von seinem neuen Leben als Rockmusiker. Ungeachtet der Tatsache, dass er in letzter Zeit lieber mit Gitarren rumhantiert hat, wird er sich einer neuen Ausgabe des reimlastigen Interviewformats "Bitte ein Beat" stellen. Am Ende darf er dann aber doch noch ein paar seiner neuen Rockklänge auf der Bühne zum Besten geben.

