Mini HalliGalli im Wunderland mit Ina MüllerJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 19: Mini HalliGalli im Wunderland mit Ina Müller
39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Die Akte "Schwapp": Joko und Klaas sehen sich aus aktuellem Anlass gezwungen, ein eiliges News-Update in Sachen Goldener Umberto zu liefern und wollen sich kollektiv in die Fluten des glamourösen Spaßbads stürzen. Außerdem stellen sich Joko und Klaas wieder knallharten und schonungslosen Zuschauerfragen. In der "CIRCUS HALLIGALLI"-Manege schaut Moderatorin Ina Müller zum Gespräch vorbei.
