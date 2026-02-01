Zum Inhalt springenBarrierefrei
Circus HalliGalli

Mini HalliGalli im Wunderland mit Ina Müller

ProSiebenStaffel 3Folge 19vom 01.02.2026
Mini HalliGalli im Wunderland mit Ina Müller

Circus HalliGalli

Folge 19: Mini HalliGalli im Wunderland mit Ina Müller

39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Die Akte "Schwapp": Joko und Klaas sehen sich aus aktuellem Anlass gezwungen, ein eiliges News-Update in Sachen Goldener Umberto zu liefern und wollen sich kollektiv in die Fluten des glamourösen Spaßbads stürzen. Außerdem stellen sich Joko und Klaas wieder knallharten und schonungslosen Zuschauerfragen. In der "CIRCUS HALLIGALLI"-Manege schaut Moderatorin Ina Müller zum Gespräch vorbei.

