ProSiebenStaffel 3Folge 21vom 01.02.2026
39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Weltmeister und Weltpremiere: Der Circus begrüßt heute den frisch gekürten Weltmeister des "Duell um die Welt" und präsentiert das dokumentarische Erstlingswerk von Regisseur Joko Winterscheidt. Außerdem stattet Autorin Charlotte Roche der Manege einen Besuch ab und stellt sich zusammen mit Joko, Klaas und Sabine spielerisch der Frage: "Ist das noch Literatur?". Und: Joko und Mini-Klaas auf dem roten Teppich des Deutschen Comedypreises.

ProSieben
