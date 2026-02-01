Oh(r), du Fröhliche! mit Matthias SchweighöferJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 25: Oh(r), du Fröhliche! mit Matthias Schweighöfer
39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
"CIRCUS HALLIGALLI", die fünfte Kerze auf dem TV-Adventskranz, beugt sich der Vorweihnachtszeit und pflegt seine Traditionen: Joko, Klaas und Matthias Schweighöfer steuern sich in "Ohr, du Fröhliche" wieder gegenseitig fern über den Weihnachtsmarkt. In der geselligen Plätzchenzeit lässt es sich auch Helge Schneider nicht nehmen, bei Joko & Klaas im Studio vorbeizuschauen. Dort heißt es: "Ist das ein Text von Helge oder denken wir uns das gerade aus?" Ganz schön kniffelig ...
