Circus HalliGalli

ProSiebenStaffel 3Folge 4vom 01.02.2026
Circus HalliGalli

39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Salbungsvolle Worte von Violettas Nachfolger und dem Erfinder von Circus Halligalli Walter Freiwald, Matthias Schweighöfer versucht sich am gewagtesten Live-Experiment der TV-Geschichte und innovatives Humorkonzept aus dem Hause Schweighöfer: so tun als sei man Wachs und dann doch nicht

