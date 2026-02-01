"CIRCUS HALLIGALLI"-Turbo mit Anke EngelkeJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 6: "CIRCUS HALLIGALLI"-Turbo mit Anke Engelke
84 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Die Tore zur Manege des Wahnsinns öffnen sich gleich doppelt so lange! In einer neuen Folge der Rubrik "Aushalten" müssen Joko und Klaas dieses Mal auf engstem Raum in einer Kiste aus Plexiglas ausharren. Außerdem besucht Entertainerin Anke Engelke den "CIRCUS HALLIGALLI" und Sido öffnet in einer neuen Episode von "Bei Anruf Udo" sein VIP-Telefonbuch.
