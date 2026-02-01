zu Gast: Quentin Tarantino & Jack BlackJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 1: zu Gast: Quentin Tarantino & Jack Black
44 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Die Winterpause ist dahingeschmolzen und bringt die Manege des Wahnsinns zurück auf die Bildschirme. Zum Start ins neue Jahr begrüßen Joko und Klaas echte Hochkaräter, die für großes Kino im "CIRCUS HALLIGALLI" sorgen: Kult-Regisseur Quentin Tarantino und US-Schauspieler Jack Black geben sich die Ehre. Klaas nutzte den Weihnachtsurlaub indes für einen Ausflug ins Mutterland der Stand-up-Comedy: In England testete er deutschen Humor als 360-Grad-Comedian.
