Circus HalliGalli
Folge 10: zu Gast: Silbermond
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Schurken, Superhelden, schöne Frauen - der Kampf Gut gegen Böse hat begonnen. In Berlin starteten vergangene Woche die Dreharbeiten zu einem neuen ProSieben-Blockbuster. In einer Superhelden-Verfilmung stehen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gemeinsam als Schauspieler vor der Kamera. Dort bleiben die beiden Moderatoren ihren Rollen der ewigen Rivalen treu: Gut trifft auf Böse ...
