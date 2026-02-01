Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Circus HalliGalli

zu Gast: Silbermond

ProSiebenStaffel 4Folge 10vom 01.02.2026
zu Gast: Silbermond

zu Gast: SilbermondJetzt kostenlos streamen

Circus HalliGalli

Folge 10: zu Gast: Silbermond

40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Schurken, Superhelden, schöne Frauen - der Kampf Gut gegen Böse hat begonnen. In Berlin starteten vergangene Woche die Dreharbeiten zu einem neuen ProSieben-Blockbuster. In einer Superhelden-Verfilmung stehen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gemeinsam als Schauspieler vor der Kamera. Dort bleiben die beiden Moderatoren ihren Rollen der ewigen Rivalen treu: Gut trifft auf Böse ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Circus HalliGalli
ProSieben
Circus HalliGalli

Circus HalliGalli

Alle 5 Staffeln und Folgen