Circus HalliGalli

Jubiläumssendung: 100 Folgen "Circus HalliGalli"

ProSiebenStaffel 4Folge 12vom 01.02.2026
Jubiläumssendung: 100 Folgen "Circus HalliGalli"

Jubiläumssendung: 100 Folgen "Circus HalliGalli"Jetzt kostenlos streamen

Circus HalliGalli

Folge 12: Jubiläumssendung: 100 Folgen "Circus HalliGalli"

40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

100 Jahre Circus: Zum 100. Mal öffnen Joko & Klaas die Tore zur Manege des Wahnsinns, setzen die Partyhütchen auf und blicken zurück auf eine Zeit, lange vor Erfindung des Farbfernsehens. Überraschendes, peinliches und nie zuvor gezeigtes Material werden aus dem Giftschrank ausgegraben. Gute Musik zur Jubiläumsfeier: The Lumineers stehen auf der Bühne. Und Formel 1-Pilot Nico Rosberg rast als frischgebackener GP-Sieger aus China direkt zu Joko & Klaas, um zu gratulieren.

Circus HalliGalli
ProSieben
Circus HalliGalli

Circus HalliGalli

