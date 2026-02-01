Zum Inhalt springenBarrierefrei
Circus HalliGalli

Zu Gast: Johann König

ProSiebenStaffel 4Folge 13vom 01.02.2026
Zu Gast: Johann König

Zu Gast: Johann KönigJetzt kostenlos streamen

Circus HalliGalli

Folge 13: Zu Gast: Johann König

40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Humor ist, wenn man trotzdem nicht lacht: In der neuesten Ausgabe von "CIRCUS HALLIGALLI" kämpfen die Humor-Seminar-Experten Joko und Klaas mit Olli Schulz und Matthias Schweighöfer in "Aushalten: Nicht lachen" darum, wer seine Lachmuskeln länger schonen kann. Außerdem: Joko schickt Evil Jared wieder mit "unbequemen Wahrheiten" auf ahnungslose Passanten los. Auf der Studio-Couch wartet derweil Stimmungskanone Johann König auf eine schonungslose Runde "Pointen-Raten".

