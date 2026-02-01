Circus HalliGalli
Folge 13: Zu Gast: Johann König
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Humor ist, wenn man trotzdem nicht lacht: In der neuesten Ausgabe von "CIRCUS HALLIGALLI" kämpfen die Humor-Seminar-Experten Joko und Klaas mit Olli Schulz und Matthias Schweighöfer in "Aushalten: Nicht lachen" darum, wer seine Lachmuskeln länger schonen kann. Außerdem: Joko schickt Evil Jared wieder mit "unbequemen Wahrheiten" auf ahnungslose Passanten los. Auf der Studio-Couch wartet derweil Stimmungskanone Johann König auf eine schonungslose Runde "Pointen-Raten".
