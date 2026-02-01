Die Satire-Hits des SommersJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 18: Die Satire-Hits des Sommers
43 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Ohne Netz und doppelten Boden: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf laden nach ihrem gemeinsamen All-inclusive-Urlaub zu einer neuen Vorstellung in den "CIRCUS HALLIGALLI" ein. Erstmals live. Und völlig anders. Aber dennoch mit der gewohnten Portion Wahnsinn, mit der Joko und Klaas Publikum und Gäste von Minute zu Minute mit unerwarteten Aktionen überraschen werden.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick