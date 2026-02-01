Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Circus HalliGalli

Das Auge kocht mit

ProSiebenStaffel 4Folge 29vom 01.02.2026
Das Auge kocht mit

Das Auge kocht mitJetzt kostenlos streamen

Circus HalliGalli

Folge 29: Das Auge kocht mit

43 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Abriss-Gig im "CIRCUS HALLIGALLI"-Studio: Metallica werden erstmals nach 13 Jahren und in voller Besetzung wieder im deutschen Fernsehen live performen - und zwar in der Manege bei Joko und Klaas. Schon vor dem Auftritt wissen die beiden den Circus zum Kochen zu bringen: Sternekoch Johann Lafer wird die beiden Hobby-Brutzler in "Das Auge kocht mit" per Anweisungen über einen Knopf im Ohr zum fertigen Gericht dirigieren. Sie selbst sehen dabei nichts. Wer trifft Lafers Geschmack?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Circus HalliGalli
ProSieben
Circus HalliGalli

Circus HalliGalli

Alle 5 Staffeln und Folgen