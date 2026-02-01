zu Gast: Matthias Schweighöfer und Florian David FitzJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 4: zu Gast: Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz
38 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Das wird ein echter TV-Krimi: Joko und Klaas verwandeln ihre Manege kurzerhand zum "Tatort" und spielen den Fernsehklassiker auf ihre ganz eigene Art und Weise nach. Als Gäste besuchen die Schauspieler Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz den "CIRCUS HALLIGALLI" und unterziehen sich dort einer echten "Promo-Tortur". Ein Fall, den nur Palina Rojinski lösen kann: Im Auftrag von Joko und Klaas begab sie sich unter deutsche Promis um dort eine Portion Zwietracht zu säen ...
