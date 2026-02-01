Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Circus HalliGalli

zu Gast: Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz

ProSiebenStaffel 4Folge 4vom 01.02.2026
zu Gast: Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz

zu Gast: Matthias Schweighöfer und Florian David FitzJetzt kostenlos streamen

Circus HalliGalli

Folge 4: zu Gast: Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz

38 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Das wird ein echter TV-Krimi: Joko und Klaas verwandeln ihre Manege kurzerhand zum "Tatort" und spielen den Fernsehklassiker auf ihre ganz eigene Art und Weise nach. Als Gäste besuchen die Schauspieler Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz den "CIRCUS HALLIGALLI" und unterziehen sich dort einer echten "Promo-Tortur". Ein Fall, den nur Palina Rojinski lösen kann: Im Auftrag von Joko und Klaas begab sie sich unter deutsche Promis um dort eine Portion Zwietracht zu säen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Circus HalliGalli
ProSieben
Circus HalliGalli

Circus HalliGalli

Alle 5 Staffeln und Folgen