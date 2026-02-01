Zum Inhalt springenBarrierefrei
Circus HalliGalli

Zu Gast: Christian Ulmen und Fahri Yardim

ProSiebenStaffel 5Folge 2vom 01.02.2026
Zu Gast: Christian Ulmen und Fahri Yardim

40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Der epische Kampf geht ins Finale: In "Aushalten: Nicht lachen" müssen Joko & Klaas ihre Lachmuskeln unter Kontrolle behalten. Wer lacht, verliert. Für den Ernstfall ist zum Glück ein Arzt in der Manege: Bela B stellt sich dem schnellsten Interview der Welt. Die Herren Christian Ulmen und Fahri Yardim erzählen über ihre neue Buddy-Serie "jerks." die im Anschluss ihre Premiere auf ProSieben feiert. Und mit Drew Barrymore und Timothy Olyphant wird "Ein-Mann-Stille-Post" gespielt.

