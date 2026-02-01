Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 5Folge 6vom 01.02.2026
Countdown zur größten Protestbewegung der Menschheit: Joko & Klaas fordern im "CIRCUS HALLIGALLI": "Fart against Trump". Ob die lautstarke Ansage in Richtung Washington gelingen wird? Auf dem Sofa in der Manege des Wahnsinns nehmen die Schauspieler Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz Platz und lassen sich auch noch auf eine Runde "Fan Art Raten" ein. Und Hollywood-Star Jake Gyllenhaal hat sich mit Joko zusammengetan, um Klaas reinzulegen. Ob der perfide Plan gelingen wird?

