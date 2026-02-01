Zu Gast: Thomas GottschalkJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 7: Zu Gast: Thomas Gottschalk
36 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
TV-Gipfeltreffen auf ProSieben: Thomas Gottschalk, der Grandseigneur der deutschen Fernsehunterhaltung, beehrt Joko & Klaas auf ihrer Abschiedstournee im "CIRCUS HALLIGALLI". Beim Spiel "Wetten, dass, dass das bei 'Wetten, dass..?' keine Wette war?" müssen die Showmaster-Generationen in ihren Erinnerungen rund um die größte Fernsehshow Europas kramen. Top, die Wette gilt! Auf der Bühne sorgt der dänische Sänger Alex Vargas für Musik im Circus.
