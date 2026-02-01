Circus HalliGalli
Folge 9: Zu Gast: Marteria
41 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Nächster Teil der Telefonstreiche mit Joko und Klaas: In "Bei Anruf Udo" kapern die beiden gemeinsam mit ihrem Gast Marteria das VIP-Telefon des Star-Coiffeurs. In mehreren Runden müssen sie nacheinander ihre Promi-Gesprächspartner davon überzeugen, der echte Udo Walz zu sein. Der Rapper Marteria nimmt außerdem auf dem Sofa in der Manege Platz und gibt sich im Studiospiel "Bitte ein Beat" die Ehre. Auf der Musik-Bühne fordern die Sportfreunde Stiller: "Raus in den Rausch".
