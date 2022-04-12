Zum Inhalt springenBarrierefrei
Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 10vom 12.04.2022
41 Min.Folge vom 12.04.2022Ab 16

Catherine ist im Begriff, etwas sehr Unüberlegtes zu tun. Clarice möchte sie aufhalten, doch dafür muss sie sich ihrem schlimmsten Albtraum stellen und den Buffalo Bill-Fall noch einmal aufleben lassen. Schnell sieht sie sich mit verschiedenen Familien-Schicksalen konfrontiert, was dazu führt, dass sich vor ihrem Auge Szenen aus ihrer eigenen Kindheit abspielen, die viele Fragen aufwerfen ...

