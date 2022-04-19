Zum Inhalt springenBarrierefrei
Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer

Wütend

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 12vom 19.04.2022
Wütend

Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer

Folge 12: Wütend

41 Min.Folge vom 19.04.2022Ab 12

Die Justizministerin erteilt den FBI-Agenten grünes Licht, um die Räumlichkeiten bei "Alastor Pharmaceuticals" zu durchsuchen und den Geschäftsführer, Nils Hagen, für sämtliche Ungereimtheiten zur Rechenschaft zu ziehen. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse und das VICAP-Team muss tief in menschliche Abgründe blicken. Dabei packt Clarice eine derart große Wut, dass sie eine folgenschwere Entscheidung trifft ...

Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer
SAT.1 emotions
Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer

Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer

