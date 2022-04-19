Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer
Folge 12: Wütend
41 Min.Folge vom 19.04.2022Ab 12
Die Justizministerin erteilt den FBI-Agenten grünes Licht, um die Räumlichkeiten bei "Alastor Pharmaceuticals" zu durchsuchen und den Geschäftsführer, Nils Hagen, für sämtliche Ungereimtheiten zur Rechenschaft zu ziehen. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse und das VICAP-Team muss tief in menschliche Abgründe blicken. Dabei packt Clarice eine derart große Wut, dass sie eine folgenschwere Entscheidung trifft ...
