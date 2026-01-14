Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cocco Bill

Cocco Bill und der Schatz

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 23vom 14.01.2026
Cocco Bill und der Schatz

Cocco Bill und der SchatzJetzt kostenlos streamen

Cocco Bill

Folge 23: Cocco Bill und der Schatz

14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Cocco Bill macht sich auf die Suche nach Osusanna. Diese hat überstürzt die Stadt verlassen, nachdem sie einen Brief mitsamt einer Schatzkarte erhalten hat. Die Schatzkarte hat sie zurückgelassen, und so folgt Cocco Bill ihr. Aber er ist nicht allein. Auch Bunz und zwei seiner Handlanger sind hinter dem Schatz her und heften sich an Cocco Bills Fersen. Bei dem Schatz handelt es sich allerdings um Osusannas kleine Nichte, die sie immer Schätzchen nennt, und die etwas versteckt in einem kleinen Haus lebt. Bei Bunz und seinen beiden Komplizen ist die Enttäuschung groß, und Bunz wandert wieder einmal für lange Zeit ins Gefängnis.

