Cocco Bill

Cocco Bill und das verrückte Huhn

Studio 100 International, Staffel 1, Folge 24, vom 14.01.2026
Folge 24: Cocco Bill und das verrückte Huhn

13 Min., Ab 6

Cocco Bill verfolgt Crazy Cock, einen Gauner, der mit seiner Bande alle Hühnerfarmen in der Gegend überfällt. Der Sheriff der Stadt, Buddy Kovaccia, benimmt sich sehr merkwürdig, und Cocco Bill findet heraus, daß der Sheriff eigentlich Drug Bonza ist, welcher sich bei seinen Überfällen als Crazy Cock verkleidet. Den richtigen Sheriff der Stadt findet er in der Wüste. Dieser hat, nachdem er von Bonza überwältigt wurde, sein Gedächtnis verloren. Er erlangt es aber wieder und hilft Cocco Bill, den echten Drug Bonza, alias Crazy Cock, festzunehmen.

Studio 100 International
