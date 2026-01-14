Cocco Bill in Babylon CityJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill
Folge 26: Cocco Bill in Babylon City
Drei Banditen rauben als Indianer verkleidet die Bank von Babylon City aus. Ihr Anführer, Tim Pakula, versucht, in der Verkleidung der Indianer den Verdacht auf die Sioux zu lenken. Aber natürlich kommt ihm Cocco Bill dazwischen und fängt an, in der Stadt unangenehme Fragen zu stellen. Er hat es nicht leicht, denn der Bürgermeister der Stadt ist Bunz Barabunz. Dieser setzt alles daran, daß Cocco Bill ihm nicht in die Quere kommt. Aber Cocco Bill findet die Wahrheit heraus, schafft es, die Banditen zu demaskieren und besiegt im finalen Endkampf, der daraus besteht, sich gegenseitig die Zunge rauszustrecken, Bunz Barabunz. Nun ist die Stadt und ihre Umgebung wieder sicher, und Cocco Bill kann weiterziehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick