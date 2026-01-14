Cocco Bill und die verschwunden PlanwagenJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill
Folge 34: Cocco Bill und die verschwunden Planwagen
In der Nähe von Flagstaff City verschwinden immer wieder Planwagen. Erst wird vermutet, daß es die Indianer wären, die dahinterstecken. Diese überfallen die Planwagen allerdings nur zum Spaß für eine Touristengesellschaft, damit den Pionieren auf ihrer langen Reise etwas geboten wird. Cocco Bill kommt dahinter, daß Bunz Barabunz und Bob La Move die wahren Schuldigen sind. Diese verabreichen den Reisenden einen Schlaftrunk und klauen die Planwagen, während diese fest vor sich hinschlummern. Sie verstecken die Planwagen in der Wüste hinter einer Leinwand, auf die eine Wüste gemalt ist, die sogenannte "Painted Desert". Bunz wollte mit den verschwundenen Planwagen seine Versicherung betrügen, da alle Wagen hoch versichert sind. Aber Cocco Bill kommt hinter das Geheimnis, und die Versicherung muß nicht Pleite machen.
