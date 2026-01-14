Das Tal der DinosaurierJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill
Folge 36: Das Tal der Dinosaurier
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mit Hilfe eines Wissenschaftlers gelingt es Bunz Barabunz, aus einem prähistorischen Ei einen Dinosaurier zu erschaffen. Er will eine Art Jurassic-Park erschaffen und mit dem Eintrittsgeld ein Vermögen verdienen. Der Dinosaurier bricht jedoch aus und zerstört alles, was ihm in den Weg kommt. Cocco Bill und dem Wissenschaftler gelingt es jedoch, einen Weg zu finden, den Dinosaurier wieder zurück in ein Ei zu verwandeln.
