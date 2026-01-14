Cocco Bill und der weiße WalJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill
Folge 37: Cocco Bill und der weiße Wal
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Osusanna soll in einem Aquarium als Tiertrainerin für einen kleinen weißen Wal arbeiten. Sein Name ist Moby Duck, der Sohn des berühmten "Moby Dick". Der Manager des Aquariums ist Ahab, der Sohn des legendären Captain Ahab, der Moby Duck auf dem Höhepunkt der Tiershow mit einer Harpune erlegen möchte. Cocco Bill, der gekommen ist, um Osusanna ein wenig bei ihrer Arbeit zu helfen, findet schnell heraus, wer hinter dieser ganzen Sache steckt - Bunz Barabunz. Aber Cocco Bill, Osusanna und der Indianer-Ranger schaffen es, den üblen Plan von Bunz und Captain Ahab zu vereiteln.
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