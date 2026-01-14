Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cocco Bill

Cocco Bill auf Fälscherjagd

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 38vom 14.01.2026
Cocco Bill auf Fälscherjagd

Cocco Bill auf FälscherjagdJetzt kostenlos streamen

Cocco Bill

Folge 38: Cocco Bill auf Fälscherjagd

14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Cocco Bill kommt nach Blotch City, wo er schon nach kurzem von dem korrupten Sheriff ins Gefängnis gesteckt wird. Cocco Bill schafft es aber zu fliehen und versteckt sich im anliegenden Wald. Der Sheriff und seine Hilfssheriffs verfolgen ihn. Aber Cocco Bill gelingt es, sie durch eine raffinierte Verkleidung an der Nase rumzuführen. Cocco Bill entdeckt, daß die ganze Stadt von Bunz Barabunz dazu gezwungen wird, Markenartikel zu fälschen, um damit die Weltmärkte zu überschwemmen. Aber Cocco Bill gelingt es, dieses Vorhaben zu vereiteln.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Cocco Bill
Studio 100 International
Cocco Bill

Cocco Bill

Alle 1 Staffeln und Folgen