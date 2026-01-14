Cocco Bill auf FälscherjagdJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill
Folge 38: Cocco Bill auf Fälscherjagd
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Cocco Bill kommt nach Blotch City, wo er schon nach kurzem von dem korrupten Sheriff ins Gefängnis gesteckt wird. Cocco Bill schafft es aber zu fliehen und versteckt sich im anliegenden Wald. Der Sheriff und seine Hilfssheriffs verfolgen ihn. Aber Cocco Bill gelingt es, sie durch eine raffinierte Verkleidung an der Nase rumzuführen. Cocco Bill entdeckt, daß die ganze Stadt von Bunz Barabunz dazu gezwungen wird, Markenartikel zu fälschen, um damit die Weltmärkte zu überschwemmen. Aber Cocco Bill gelingt es, dieses Vorhaben zu vereiteln.
