Cocco Bill
Folge 42: Cocco Bill und das Seeungeheuer
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Cornball-Indianer leben an einem See. In ihren alten Schriften steht, daß sie ihr Land verlassen müssen, sobald ein Seeungeheuer wieder auftaucht. Dies macht sich Bunz Barabunz zunutze, der dort ein Touristenzentrum errichten will. Ein künstlicher Drache aus Pappmaché soll die Indianer vertreiben. Daß es im See tatsächlich ein liebes Seeungeheuer gibt, weiß nur das kleine Indianermädchen Gebleichter Fuchs. Sie möchte ihren geliebten Freund nicht verlieren. Dank Cocco Bills Hilfe mißglückt der Plan von Bunz Barabunz, und das Geheimnis des kleinen Indianermädchens bleibt gewahrt.
