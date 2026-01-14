Cocco Bill auf der AnklagebankJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill
Folge 44: Cocco Bill auf der Anklagebank
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Um Cocco Bill loszuwerden, lockt Bunz Barabunz ihn in eine Falle. Auf eine fingierte Einladung hin besucht Cocco Bill den Bankier Perry. Dieser wurde inzwischen überfallen und ausgeraubt. Cocco Bill wird am Tatort überrascht und festgenommen. In der darauffolgenden Gerichtsverhandlung will der als Richter verkleidete Bunz Cocco Bill für lange Zeit aus dem Verkehr ziehen. Doch Osusanna übernimmt seine Verteidigung und macht den bösen Buben einen Strich durch die Rechnung.
