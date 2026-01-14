Cocco Bill im Fort ApacheJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill rettet Bunz Barabunz vor einem Indianerangriff und verschanzt sich mit ihm im Fort Apache, was gleich darauf von den Indianern belagert wird. Cocco Bill findet heraus, daß die Indianer sauer sind auf Bunz, da er ihnen einen wertvollen Stein aus ihrem Totempfahl gestohlen hat, und nicht nur das, er hat ihn auch noch in der Wüste verloren. Cocco Bill sucht nach dem Rubin und stößt dabei auf einen einsamen Riesenwurm, der in der Wüste lebt. Dieser hat den Stein verschluckt und leidet seitdem an Schluckauf. Cocco Bill erschreckt ihn, und der Wurm spuckt den Stein aus. Jetzt kann der Stein mitsamt Bunz an die Indianer übergeben werden, und es herrscht wieder Frieden in der Gegend.
