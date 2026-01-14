Cocco Bill und der VampirJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill
Folge 48: Cocco Bill und der Vampir
Um Cocco Bill endgültig zu vernichten, holt sich Bunz einen ganz besonderen Killer: Graf von Krolock aus Transsylvanien, ein schrecklicher Vampir, der immer auf der Suche nach frischem Blut ist. Um Cocco Bill in eine Falle zu locken, lädt Graf von Krolock Osusanna zum Abendessen ein, was sich natürlich als Falle erweist. Cocco Bill macht sich auf, um Osusanna zu retten, und schafft es, durch einen geheimen Tunnel in dessen Versteck einzudringen. Dort überwältigt er Bunz und Zing und stellt sich danach Graf von Krolock. Auch diesen besiegt er, denn Cocco Bill ist gut vorbereitet. Ausgestattet mit Silberkugeln und Knoblauchpatronen hat der Vampir keine Chance. Cocco Bill rettet Osusanna, und Graf von Krolock wird in einem Käfig wieder zurück nach Transsylvanien geschickt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick