Cocco Bill
Folge 49: Cocco Bill und der Clown
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Cocco Bill jagt einem Banditen hinterher, der immer zu Späßen aufgelegt ist. Es ist ein Clown, der aus einem Zirkus entflohen ist und der sich vorgenommen hat, der reichste Clown der Welt zu werden. Dem Zirkus geht es sehr schlecht, denn es ist niemand mehr da, über den sich das Publikum amüsieren kann.
