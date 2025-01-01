Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Staffel 1Folge 3
Folge 3: Ein Serientäter kehrt zurück

42 Min.Ab 12

Fünf Jahre, nachdem es in Philadelphia mehrere Fälle von Vergewaltigungen gegeben hatte, die nie aufgeklärt werden konnten, meldet sich der Täter brieflich bei der Polizei und kündigt seine Rückkehr an - er scheint sich sehr sicher zu fühlen. Lilly bietet an, den Fall zu übernehmen und befragt erneut die Opfer von damals. Mit deren Hilfe gelingt es ihr, ein Phantombild des Mannes zu erstellen. Ein kleines Mädchen meldet sich, das in dem Bild den Freund seiner Mutter erkennt ...

