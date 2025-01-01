Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Schuldgefühle

Staffel 1Folge 9
Schuldgefühle

SchuldgefühleJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 9: Schuldgefühle

44 Min.Ab 12

Detective Rush erhält eines Abends einen mysteriösen anonymen Anruf von einem Mann, der behauptet, seine Großmutter 1989 ermordet und unter dem Keller seines früheren Hauses begraben zu haben. Sofort lässt sie Nachforschungen anstellen - und tatsächlich: Die Leiche kann unter dem besagten Haus gefunden werden. Rush versucht herauszubekommen, warum der Anrufer, den sie als James Hogan ausmachen kann, 14 Jahre nach der Tat plötzlich ein Geständnis ablegt ...

