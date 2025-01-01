Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 10: Diskretion
41 Min.Ab 12
Detective Lilly Rush befasst sich mit dem ungelösten Mord an Greg Vizcaino. Der junge Anwalt wird im Nachhinein verdächtigt, kurz vor seiner Ermordung aus der Staatskasse 10.000 Dollar gestohlen zu haben. Die Ermittlungen führen Lilly und ihr Team in die Stricherszene New Havens, in der Vizcaino anscheinend nicht nur geschäftliche Beziehungen unterhielt ...
