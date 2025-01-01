Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Diskretion

Staffel 2Folge 10
Diskretion

DiskretionJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 10: Diskretion

41 Min.Ab 12

Detective Lilly Rush befasst sich mit dem ungelösten Mord an Greg Vizcaino. Der junge Anwalt wird im Nachhinein verdächtigt, kurz vor seiner Ermordung aus der Staatskasse 10.000 Dollar gestohlen zu haben. Die Ermittlungen führen Lilly und ihr Team in die Stricherszene New Havens, in der Vizcaino anscheinend nicht nur geschäftliche Beziehungen unterhielt ...

