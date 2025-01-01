Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 20: Verraten und verkauft
44 Min.Ab 12
Kommissarin Lilly Rush erhält Liebesbriefe aus dem Gefängnis - von James Hogan, der seine Oma getötet hat. Beiläufig erzählt er, dass er von einem Mithäftling erfahren hat, dass sein Onkel Joe 1985 offenbar doch nicht Opfer eines Raubmordes war. Die Ermittlungen werden wieder aufgenommen. Kurze Zeit später interessiert sich ein New Yorker Cop namens Phillips für Rushs Schwester Christina ...
