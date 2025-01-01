Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 8: Hexenjagd
42 Min.Ab 12
Als Howard Lang erfährt, dass sein Vater 1953 brutal ermordet wurde, wendet er sich an Lilly Rush und ihr Team. Die Akte wird nochmals geöffnet, und bei den Untersuchungen finden die Detectives heraus, dass das Opfer wegen seiner Verbindungen zu einer angeblich kommunistischen Gruppe von der Regierung verfolgt wurde. Ob bei dieser allgemeinen Hexenjagd auf vermutete Kommunisten auch über Leichen gegangen wurde, will Detective Rush endgültig aufklären.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick