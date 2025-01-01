Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 18: Tödliches Cabaret
43 Min.Ab 12
Ein ungeklärter Fall, der sich vor vier Jahren ereignet hat, wird wieder aufgerollt. Damals hatte man einen der Darsteller des Musicals "Cabaret" kurz vor der Premiere erschossen und ausgeraubt - der Täter konnte nicht gefunden werden. Nun entdeckt man in einem der Möbelstücke, die damals zur Bühnenausstattung gehörten, die Tatwaffe. Der Mörder, der den Darsteller hinter dem Theater umgebracht hat, könnte also ein Kollege gewesen sein ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick