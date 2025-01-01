Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Recht und Gerechtigkeit

WarnerStaffel 4Folge 19
Recht und Gerechtigkeit

Recht und GerechtigkeitJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 19: Recht und Gerechtigkeit

42 Min.Ab 16

Als 1987 der kleine Clayton tot und missbraucht aufgefunden wird, verurteilt man seinen Vater Mitch. Zwanzig Jahre später kommt Mitch, der immer seine Unschuld beteuert hat, wieder frei, da die Fragwürdigkeit der damaligen Indizien endlich erwiesen ist. Voller Hass beginnt Mitch, Pädophile aus seinem ehemaligen Umfeld zu ermorden, um die Polizei zur Aufdeckung des Mordes an Clayton zu zwingen. Valens ahnt nicht, dass er es ist, der Mitch immer wieder auf eine neue Fährte bringt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen