Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 23: Ein schöner Tod
43 Min.Ab 12
Ein Krankenpfleger hat sich in mehreren Fällen der Euthanasie schuldig gemacht. In der Gerichtsmedizin werden daraufhin alle Todesfälle aus seiner Dienstzeit überprüft. Lilly Rush stößt auf die Akte von Jay Dratton. Bei ihm wurde 1998 ein bösartiger, nicht operabler Gehirntumor diagnostiziert. Es stellt sich heraus, dass sein Tod durch eine Überdosis Morphium vorzeitig herbeigeführt wurde. Privat leidet Rush unter der Alkoholsucht ihrer schwerkranken Mutter ...
