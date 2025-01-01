Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 11: Familie 8108
44 Min.Ab 12
Im Jahr 1945 wird der Vater einer Amerikanerin japanischer Herkunft ermordet. Nun möchte die Frau, dass Lilly den Fall wieder aufnimmt. Die Ermittlungen führen sie zurück in eine grausame Vergangenheit: Um japanischstämmige Amerikaner in der Zeit nach dem Überfall auf Pearl Harbor vor Ausschreitungen zu schützen, wurden sie in Lager gesperrt - Gewalt und Tod waren allgegenwärtig ... Indes will Stillman seinen Job hinschmeißen und Lilly versucht alles, um ihn davon abzuhalten.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick