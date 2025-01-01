Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 5Folge 9
43 Min.Ab 12

Die Leiche der 13-jährigen Samantha Randall, die 1963 in der Nähe eines Sees gefunden wurde, gibt den Detektiven Rätsel auf. Die Akte wurde 1963 mit dem Vermerk "Selbstmord" geschlossen. Ein Zeuge meldet sich jetzt bei dem Team um Lilly Rush und will gesehen haben, dass das Mädchen damals in einen See geworfen wurde. Tage zuvor wurde es in einer Klinik behandelt, in der Mädchen, die sich wie Jungen benahmen, "umerzogen" wurden.

