Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Tupperware

WarnerStaffel 6Folge 3
Tupperware

TupperwareJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 3: Tupperware

43 Min.Ab 12

1964 im Süden der USA: Die konservative Bevölkerung leistet erbitterten Widerstand gegen die Aufhebung der Rassentrennung. Die US-Bürgerrechtsbewegung ist in diesem Teil des Landes noch weit von ihren Zielen entfernt; es kommt zu zahlreichen Morden und Anschlägen. 2008 wird der Mord an einer Hausfrau aus Philadelphia, der nie ganz aufgeklärt werden konnte, wieder aufgerollt - und auch hier handelte es sich, wie sich herausstellt, um den Mord an einer Bürgerrechtsaktivistin ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen