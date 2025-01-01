Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 3: Tupperware
43 Min.Ab 12
1964 im Süden der USA: Die konservative Bevölkerung leistet erbitterten Widerstand gegen die Aufhebung der Rassentrennung. Die US-Bürgerrechtsbewegung ist in diesem Teil des Landes noch weit von ihren Zielen entfernt; es kommt zu zahlreichen Morden und Anschlägen. 2008 wird der Mord an einer Hausfrau aus Philadelphia, der nie ganz aufgeklärt werden konnte, wieder aufgerollt - und auch hier handelte es sich, wie sich herausstellt, um den Mord an einer Bürgerrechtsaktivistin ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick