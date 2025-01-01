Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Soul

WarnerStaffel 7Folge 4
Soul

SoulJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 4: Soul

43 Min.Ab 6

1970, Philadelphia: Billy Sanders, Sohn eines Predigers, gilt bei der Weiterentwicklung des "Phillysounds" als treibende Kraft in der Musikszene. In einem Umfeld von Eifersucht, Geschäftemacherei und Alkoholismus versucht der junge Musiker, seinen Weg zu finden. Die Tatsache, dass sein Vater seinen Lebensstil missbilligt, macht ihm das Leben nicht gerade einfacher. Eines Tages wird Billy erschlagen aufgefunden ... Fast 40 Jahre später rollt Lilly Rushs Team den Fall neu auf ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen