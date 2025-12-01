Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 23: Der Fall Joseph
43 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 16
Ein Mordfall, der sich vor einem Jahr ereignete und bei dem der Täter nicht ermittelt werden konnte, wird neu aufgerollt: Getötet wurde Joseph Shaw, der bei einer Privatstiftung arbeitete, die drogenabhängige Jugendliche betreute. Der Heiminsasse Corey hatte damals einen Mitbewohner getötet, und Shaw sollte vor Gericht gegen ihn aussagen - der Mörder kam ihm zuvor. Corey saß damals in Untersuchungshaft. Jetzt, ein Jahr später, hebt jemand mit Shaws Kreditkarte Geld ab ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick