Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Suffragetten

WarnerStaffel 4Folge 21
Suffragetten

SuffragettenJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 21: Suffragetten

41 Min.Ab 12

Diesmal beschäftigt die Ermittler der bisher älteste ungelöste Mordfall Philadelphias. Frances Stone, Tochter eines vermögenden Brauereibesitzers, starb 1919 durch einen Sturz im Treppenhaus. Sie war mit einem Mann aus den besten Kreisen verlobt und hatte Beziehungen zur Bewegung der Frauenrechtlerinnen. Die Nachforschungen führen zu den Anfängen der Frauenrebellion und in eine Zeit, in der der Widerstand gegen diese Emanzipation auch aus den Reihen der Frauen selbst kam ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen