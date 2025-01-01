Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 21: Suffragetten
41 Min.Ab 12
Diesmal beschäftigt die Ermittler der bisher älteste ungelöste Mordfall Philadelphias. Frances Stone, Tochter eines vermögenden Brauereibesitzers, starb 1919 durch einen Sturz im Treppenhaus. Sie war mit einem Mann aus den besten Kreisen verlobt und hatte Beziehungen zur Bewegung der Frauenrechtlerinnen. Die Nachforschungen führen zu den Anfängen der Frauenrebellion und in eine Zeit, in der der Widerstand gegen diese Emanzipation auch aus den Reihen der Frauen selbst kam ...
