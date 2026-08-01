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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 21vom 01.08.2026
Nachwuchs auf Pfoten

Nachwuchs auf PfotenJetzt kostenlos streamen

Corneil and Bernie

Folge 21: Nachwuchs auf Pfoten

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Corneil ist besorgt, als plötzlich ein Kinderwagen in der Wohnung auftaucht. Für ihn gibt es nur eine Erklärung: John und Beth erwarten ein Baby. Bernie warnt ihn, dass viele Menschen Hunden in der Nähe von Babys nicht vertrauen. Deshalb setzen Corneil und Bernie alles daran zu beweisen, dass Corneil niemals eine Gefahr darstellen würde. Doch vielleicht ist ihre Sorge völlig unbegründet.

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